Prende fuoco la poltrona su cui è seduta, donna muore per le fiamme: i vicini vedono il fumo e danno l’allarme

Una donna di 82 anni è morta in un incendio divampato all’interno della propria abitazione a L’Aquila. I vicini vedono il fumo e danno l’allarme ma purtroppo nulla è stato sufficiente a salvare la vita all’anziana.
A cura di Giorgia Venturini
Tragedia a L'Aquila. Una donna di 82 anni è morta in un incendio divampato all'interno della propria abitazione nella città abruzzese. Stando a una prima ricostruzione di quanto emerso, la donna stava riposando sulla poltrona e in casa era da sola. All'improvviso, per motivi ancora sconosciuti, è scoppiato un incendio. Per la donna non c'è stato più nulla da fare.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona: si sono insospettiti dal fumo che fuoriusciva dall'appartamento e hanno chiamato il 112. Sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il medico ha provato le manovre di soccorso per cercare di rianimare la vittima ma ogni tentativo purtroppo è stato inutile. Spetterà ora ai carabinieri e ai vigili del fuoco fare tutti gli accertamenti del caso. Sono state avviate le indagini. A breve si procederà con i funerali della 82enne. Non ci sarebbero feriti nella tragedia.

Purtroppo una tragedia simile si è verificata lo scorso mese nella provincia di Roma, nel comune di Bracciano. Qui è scoppiato un incendio in appartamento: il rogo è divampato verso le ore 6.15 in un appartamento al primo piano di una palazzina di cinque. L'allarme è scattato immediatamente, ma per la donna che viveva nell'abitazione non c'è stato niente da fare. Non è riuscita a fuggire in tempo dalle fiamme.

