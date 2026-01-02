Tragico incendio in appartamento, donna muore fra le fiamme: palazzina evacuata

L’incendio di Bracciano.

Tragedia questa mattina nella provincia di Roma, nel comune di Bracciano, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Il rogo è divampato verso le ore 6.15 in un appartamento al primo piano di una palazzina di cinque. L'allarme è scattato immediatamente, ma per la donna che viveva nell'abitazione non c'è stato niente da fare: è morta sul colpo, fra le fiamme. A ritrovarla, al termine delle operazioni di spegnimento, sono stati i vigili del fuoco. Per lei ogni tentativo di rianimazione e salvataggio si è rivelato vano: è stato troppo tardi.

Donna muore in un incendio nella provincia di Roma: cosa è successo

Una volta entrati nell'appartamento, i vigili del fuoco si sono trovati davanti i muri anneriti e coperti dalla cenere, la porta consumata dalla fiamme. Un triste spettacolo quello che hanno dovuto vedere i pompieri al termine delle operazioni di spegnimento dell'incendio nella mattina di oggi, 2 gennaio 2025, nella città metropolitana di Roma. Il rogo è scoppiato a Bracciano questa mattina. Non appena le prime fiamme si sono sviluppate, sul posto, al civico 2 di via Este, sono arrivati, alle ore 06.15 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma che sono intervenuti con due squadre, un'autobotte e un'autoscala.

L'incendio è scoppiato in appartamento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato al terribile incendio.

La morte della donna fra le fiamme: cosa è successo

Dopo il loro intervento, i vigili del fuoco hanno ritrovato all'interno dell'appartamento in fiamme il corpo di una donna. Per lei, nonostante i tentativi di salvataggio, non c'è stato niente da fare. La donna, un'ottantacinquenne, si trovava all'interno dell'abitazione andata completamente in fiamme, come mostra una delle due foto in apertura, quella al primo piano della palazzina di cinque. A causa del fumo dell'incendio, l'intero palazzo ha riportato dei danni ed è stato evacuato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e gli agenti della polizia di Stato della zona per quanto di loro competenza.