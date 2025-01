video suggerito

Prende fuoco la coperta elettrica e consuma tutto l'ossigeno: 72enne morta a Pisa, viveva da sola I fatti sono avvenuti nella mattina di oggi, 3 gennaio a, Castelfranco di Sotto. La donna sarebbe morta per le esalazioni seguite all'incendio di una termocoperta. È stato il figlio a dare l'allarme.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia in provincia di Pisa: questa mattina, venerdì 3 gennaio, una donna di 72 anni è morta a Castelfranco di Sotto, nel Valdarno Inferiore. Si chiamava Carmela De Lucia.

I vigili del fuoco l'hanno rinvenuta senza vita nella sua abitazione di via Aldo Moro, durante le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato in una camera da letto di un edificio gestito dall'Apes, l'azienda pisana per l'edilizia sociale. La prima ipotesi è che il decesso sia stato causato dalle esalazioni dovute all’incendio di una coperta elettrica.

Uno dei figli, questa mattina, si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato i soccorsi. Come ogni giorno, infatti, si era recato a trovare la madre, che viveva da sola, poco prima delle 7, ma questa volta lei non ha aperto la porta.

L'incendio potrebbe essere stato innescato da una termocoperta, dando origine a una lenta combustione che ha saturato l'ambiente. Quando le fiamme si sono sviluppate, si sono estinte rapidamente proprio a causa della scarsità di ossigeno. Purtroppo, quando i soccorsi sono entrati in casa, per la signora De Lucia era già tardi.

L'appartamento, pur non avendo riportato danni significativi, è stato comunque dichiarato inagibile e affidato alla custodia dell'Apes in attesa della conclusione delle indagini.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri; è arrivato anche il sindaco Fabio Mini. “Una tragedia – dice il primo cittadino – che colpisce tutti noi, non solo la famiglia. La donna, abbastanza giovane, era residente da una vita in questo blocco di appartamenti. Il 2025 inizia davvero con una tragedia. Speriamo che questo triste incidente domestico, perché di questo pare si tratti, non sia il primo, ma l’ultimo di questo anno.