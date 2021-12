Precipita dal terzo piano della sua abitazione, grave bambino di 8 anni a Laconi Un bambino di 8 anni è precipitato dal terzo piano di un’abitazione a Laconi, in provincia di Oristano. Il piccolo è stato portato al Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stato trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari il bambino che ieri è precipitato dal terzo piano della sua abitazione a Laconi. Un volo di dieci metri che ha provocato al piccolo diverse fratture e sul quale stanno indagando le forze dell'ordine.

Il piccolo è caduto nel vuoto dal terzo piano

Il dramma è avvenuto ieri pomeriggio nella piccola cittadina in provincia di Oristano dove un passante ha notato il corpo del bambino riverso sul suolo e ha lanciato l'allarme: tempestivo è stato l’arrivo dei soccorsi con due ambulanze, una che presta servizio nella cittadina e l’altra una medicalizzata proveniente da Isili. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e immediatamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il bambino all’ospedale Brotzu di Cagliari: stando a quanto si apprende il piccolo non ha mai perso conoscenza. Al momento è ancora ricoverato e, seppur abbia riportato diversi traumi, non pare sia in pericolo di vita.

Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine

Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi necessari e ascoltato il racconto dei famigliari e di chi è intervenuto per soccorrere il bambino. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma di certo il piccolo ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa dieci metri. "Speriamo che tutto proceda per il meglio”, il commento del sindaco Argiolas – sarebbe potuta andare molto peggio, il bimbo ha fatto un volo di circa dieci metri ed è davvero un miracolato".