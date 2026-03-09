Precipita dal muraglione mentre va a scuola, 13enne ricoverata in gravi condizioni a Genova

Una ragazzina di 13 anni è precipitata dal muraglione a Genova mentre stava andando a scuola. L’adolescente è ricoverata all’ospedale Gaslini in gravi condizioni dopo aver fatto un volo di 8 metri.

Una ragazzina di circa 13 anni è in gravissime condizioni dopo essere precipitata da un muraglione in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Genova Voltri. I fatti si sono verificati intorno alle 8.30 di questa mattina, lunedì 9 marzo. Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, la ragazzina avrebbe fatto un volo di circa 8 metri e sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica. Con loro, sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica.

L'adolescente è stata trasportata in ospedale in codice rosso e nel tragitto è stata intubata. Attualmente si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto reso noto, la 13enne stava andando a scuola e per cause ancora da accertare sarebbe precipitata dal muraglione, cadendo e battendo la testa al suolo.

Non è chiaro se l'adolescente fosse sola al momento dell'incidente, ma le circostanze saranno chiarite nelle prossime ore con le indagini del caso. Nel frattempo la città è in apprensione per le condizioni di salute della minore. I familiari della piccola sono stati informati del ricovero in ospedale e attendono notizie dai medici che si stanno prendendo cura di lei.

In aggiornamento.