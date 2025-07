Precipita dal balcone durante la vacanza con gli amici a Corfù, 17enne in ospedale in condizioni disperate

Un ragazzino di 17 anni è precipitato dal balcone della casa a Corfù dove era in vacanza con gli amici. Il giovane è in gravissime condizioni in ospedale. I familiari hanno raggiunto l’adolescente dall’Italia dopo aver avuto la notizia.

Un ragazzo di 17 anni è precipitato nel vuoto a Corfù, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. L'adolescente ha fatto un volo di 7 metri dal balcone del secondo piano della casa in affitto dove stava soggiornando con 8 compagni di scuola suoi coetanei. Il 17enne è in gravissime condizioni e i familiari sono accorsi sul posto per stargli accanto.

L'incidente si è verificato nella notte tra il 10 e l'11 luglio. Gli amici hanno soccorso per primi il 17enne, allertando anche l'ambulanza per il trasporto in ospedale. Da lì hanno avvertito i genitori dell'adolescente, che sono partiti dall'Italia per raggiungere l'isola e stargli accanto durante il ricovero.

Il ragazzo lotta purtroppo tra la vita e la morte mentre le autorità stanno lavorando per chiarire le cause di quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì.

Gli investigatori hanno ascoltato i compagni di scuola, raccogliendo tutte le testimonianze e e incrociando i loro racconti per verificare la coerenza delle versioni fornite. Al Gazzettino, il papà del 17enne ha raccontato di aver solo saputo che il figlio era rimasto vittima di un incidente. "In questo momento sono più concentrato sulla sua salute" ha detto, spiegando che solo in un secondo momento sarà acclarata la verità dei fatti.

Le piste aperte sono diverse, dall'incidente alla bravata. Nella serata di giovedì, secondo quanto ricostruito, il 17enne era in casa con gli amici dopo una serata di divertimento. Dopo la caduta dal balcone, avrebbe riportato traumi plurimi. Non vi è infatti chiarezza neppure sul fatto che sia precipitato di faccia o di spalle.

Gli amici hanno attivato i soccorsi immediatamente e alla madre del 17enne in ospedale in gravissime condizioni hanno parlato di una caduta fortuita, non escludendo però un incidente dettato dall'imprudenza del ragazzo.