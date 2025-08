Precipita col parapendio e muore a 24 anni: la vittima è Gaia Mangolini, la tragedia in Valle d’Aosta

Una pilota 24enne di parapendio è morta in Valle d’Aosta. La giovane, una parrucchiera di Strambino (Torino), per motivi ancora da chiarire avrebbe perso il controllo e sarebbe precipitata al suolo.

Immagine di repertorio.

Una ragazza è morta nel pomeriggio di domenica in Valle d’Aosta in seguito a un incidente col parapendio. Si chiamava Gaia Mangolini, aveva 24 anni ed era originaria di Strambino, nel Torinese. Secondo le prime informazioni, la giovane donna lavorava come parrucchiera in un salone nel paese di poco più di seimila abitanti della Città metropolitana di Torino.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 15 di oggi nella zona del Col di Falinere, a circa 2.500 metri di quota. Secondo una prima ricostruzione, la giovane pilota di parapendio avrebbe perso quota precipitando con violenza al suolo. Era al secondo volo della giornata.

I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarla quando l'hanno raggiunta, ma era ormai troppo tardi. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Oltre ai soccorritori del 118 sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza di Cervinia. Alle Fiamme Gialle è stato affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. A Cervinia, poco dopo l'incidente, sono arrivati anche i genitori della giovane vittima.

Sempre oggi il Soccorso alpino valdostano ha recuperato un altro pilota di parapendio a Cavallaria, tra Valle d'Aosta e Piemonte. Il pilota è rimasto ferito nell'incidente ma non sarebbe in condizioni gravi.

Un 49enne, invece, è caduto col parapendio nelle acque del lago di Civate. L’uomo avrebbe perso il controllo della vela per cause ancora in fase di accertamento: scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i soccorsi. Fondamentale il tempestivo intervento di alcune persone a bordo di un’imbarcazione, che hanno raggiunto il pilota e lo hanno recuperato dall’acqua in attesa dell’arrivo dei soccorritori.