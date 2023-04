Precipita col paracadute durante esercitazione, morto il parà della Folgore Gianluca Spina Si chiama Gianluca Spina, 49 anni, il parà della Folgore morto questo pomeriggio durante un’esercitazione di lancio. Il militare è precipitato col paracadute nel giardino di un’abitazione privata tra Lucca e Pisa.

A cura di Chiara Ammendola

È precipitato nel giardino di un'abitazione privata a Orentano, al confine tra le province di Pisa e Lucca, il parà della Folgore morto questo pomeriggio. Gianluca Spina, 49 anni, si era appena lanciato per un addestramento nel territorio di Altopascio quando è avvenuto l'incidente che gli è costato la vita. Secondo alcune indiscrezioni il parà sarebbe stato colto da un malore.

La procura di Pisa ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce su quanto accaduto: il magistrato al quale è stata affidata l'indagine ha disposto l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, per accertare le cause della morte. Stando a quanto si apprende sembra durante il lancio di addestramento il paracadute si sia aperto regolarmente, da qui l'ipotesi che il 49enne sia stato colto da un malore durante la discesa che gli avrebbe impedito di manovrare regolarmente il paracadute.

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno all'ora di pranzo: a lanciare l'allarme sono stati i proprietari di casa che hanno il visto il militare a terra e non più cosciente. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo, ma senza successo. Poco dopo ne è stato dichiarato il decesso: il corpo non presentava ferite da caduta. L'area dell'incidente è stata sequestrata dai carabinieri che hanno avviato accertamenti.

Spina, originario di Cosenza e residente in provincia di Siena, sergente, era in servizio presso il 186/o reggimento Folgore di stanza a Siena, erede del contingente schierato a El Alamein e di cui custodisce la bandiera di guerra decorata dalla Medaglia d'Oro al Valor Militare. Tutti lo ricordando come militare di esperienza e dal comportamento esemplare.

Aveva anche partecipato a missioni all'estero oltre a condurre la regolare attività operativa e addestrativa in patria. Da anni si era stabilito nel Senese dove, a parte gli impegni della professione militare, era conosciuto anche per i suoi interessi nella vita civile e dove praticava attività sportive nel tempo libero.