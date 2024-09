video suggerito

Prato, donna uccide marito in casa a coltellate e tenta di togliersi la vita con un taglio alla gola Il dramma in un'abitazione di Mercatale di Vernio dove una donna di 89 anni ha ucciso con un coltello il marito malato, suo coetaneo, prima di rivolgere l'arma contro sé stessa ferendosi alla gola in maniera non mortale. La donna è ora ricoverata a Prato.

A cura di Antonio Palma

Tragedia famigliare nelle scorse ore in provincia di Prato, una donna ha ucciso il marito a coltellate nella propria casa di Mercatale di Vernio prima di tentare il suicidio con la stessa arma e ferirsi alla gola. Il dramma risale alla tarda serata di domenica quando sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Per l’uomo, un anziano di 89 anni, purtroppo però ormai non c’era più nulla da dare. I soccorsi hanno solo potuto accertarne il decesso, mentre la donna, sua coetanea, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Dai primi accertamenti investigativi, il movente dietro l’omicidio dell’uomo sarebbe da ricondurre a una situazione famigliare grave a causa della malattia del pensionato. L’89enne infatti era da tempo malato di Alzheimer e di lui si occupava a tempo pieno la moglie, sua coetanea. Sul caso gli inquirenti stanno ancora indagando ma la prima ipotesi è che a far scattare il gesto omicida della donna siano state proprio la condizioni di sofferenza del marito e le questioni legate all'assistenza sanitaria dell’uomo.

La donna, probabilmente esasperata per la grave malattia del marito, nella serata di ieri ha preso un coltello e ha ferito mortalmente il compagno di lunga data. Con la stessa arma bianca poi ha tentato di suicidarsi con un taglio alla gola, provocandosi diverse ferite. Soccorsa e trasportata in pronto soccorso, è stata poi ricoverata all'ospedale Santo Stefano di Prato.

I medici le hanno suturato le ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna viene comunque tenuta sotto stretta osservazione dopo una visita psichiatrica. Nelle prossime ore sarà ascoltata dai pm della Procura che ha aperto un fascicolo per omicidio ma mantiene il massimo riserbo sulla vicenda.