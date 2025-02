Porta la ex in una casa isolata in campagna e la violenta: l’aveva già legata e rapinata

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Ha violentato la compagna in un casale in compagna minacciandola con un coltello. Ora un uomo è finito in manette grazie alla denuncia della donna e alle indagini dei carabinieri di Tempio Pausania, in provincia di Sassari. Non è che l'ennesimo purtroppo caso di codice rosso.

Stando a quanto emerso dalla denuncia e dalle indagini, la vittima ha raccontato di essere stata portata in una casa isolata in campagna da un uomo con cui aveva avuto una relazione. Qui la vittima sarebbe stata minacciata con un coltello passando dei momenti di terrore. Ma non era l'unico caso di violenza che è stata costretta a subire. Un'altra volta l'uomo avrebbe legata la donna e una seconda donna per rapinarle. Entrambe sono state vittime di violenze fisiche e psicologiche.

Subito dopo la denuncia è scattato il reato di codice rosso permettendo alla Procura e ai carabinieri di intervenire in tempi rapidissimi. I militari sono così risaliti agli episodi di violenza e in poco tempo il gip ha emesso la misura cautelare in carcere. La donna intanto è stata assistita e sarà supportata come succede in ogni caso di codice rosso.

In un comunicato i carabinieri fanno sapere che "l'arresto di oggi rappresenta un importante passo nella lotta contro tutte le forme di violenza, confermando l'impegno delle istituzioni nel garantire giustizia e protezione per le vittime. Le forze dell'ordine continuano a lavorare sempre per garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili".