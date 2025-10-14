Porta la bara fuori dalla chiesa, inciampa e cade, il feretro si apre e sbuca la salma della defunta

Il portantino delle onoranze funebri è inciampato mentre trasportava la bara della defunta fuori dalla chiesa di Persicce-Acquarica, nei pressi di Lecce. In seguito all’incidente, il feretro si è aperto, mostrando la salma della donna deceduta.

Mentre trasportava la bara di una persona fuori dalla chiesa di Persicce-Acquarica nella quale si era tenuto un funerale, uno dei portatori è inciampato, facendo aprire il feretro davanti a tutti. Il fatto si è verificato sabato pomeriggio in provincia di Lecce.

Gli addetti dell'agenzia funebre stavano portato il feretro fuori dalla chiesa di Sant'Andrea Apostolo, quando il piccolo incidente del portatore che ha urtato contro la porta, ha fatto cadere il coperchio, non ancora fissato, lasciando intravedere il corpo della donna defunta, avvolto da un lenzuolo. A pochi passi dall'ingresso della chiesa vi era il carro funebre, che aspettava di accogliere la bara per portarla in cimitero, dove sarebbe stata chiusa definitivamente e sepolta.

L'episodio ha sollevato lo sconcerto generale. Il portantino è stato soccorso da una parte della folla, mentre il feretro è stato rimesso in ordine e posizionato all'interno del carro funebre. L'addetto alle pompe funebri, nonostante la caduta fosse stata del tutto accidentale, si è scusato per l'accaduto con i familiari della defunta, scossi dall'addio alla loro cara e da quell'episodio a conclusione del funerale.

Nonostante questo, i parenti della donna deceduta hanno capito quanto accaduto, accettando le scuse del portantino che è stato subito perdonato. La bara comunque è stata rimessa a posto e portata come previsto nel cimitero dove avrebbe dovuto essere sepolta. I familiari hanno potuto porgere il loro ultimo saluto alla defunta anche qui prima che la bara venisse sepolta definitivamente dopo il rito funebre.

Il portantino invece non si è fatto male nonostante la caduta e dopo un piccolo aiuto da parte dei presenti a rimettersi in piedi, ha potuto tornare a lavorare, scusandosi con i parenti della signora defunta e portata in cimitero.