Porta a spasso i cani e viene investito da un'auto: 66enne muore sul colpo a Parma Pellegro Bosi, 66 anni, è stato travolto e ucciso da una vettura in transito in via Pellico, a Parma. L'uomo stava portando a spasso i cani quando è stato investito da una Toyota. Per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 66 anni è stato investito e ucciso da un'auto nella zona di via Pellico, a Parma. Pellegro Bosi, ex benzinaio ed ex tassista originario di Albareto, stava attraversando la strada insieme ai suoi cani quando è stato travolto. Erano più o meno le 8.40 della mattina e il 66enne si stava dirigendo verso il parco.

Appena sceso dal marciapiede, una Toyota lo ha centrato in pieno, sbalzandolo a diversi metri di distanza dall'auto. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Nonostante l'intervento tempestivo, per l'uomo non vi è stato nulla da fare. Le ferite sono state giudicate troppo gravi e incompatibili co la vita.

L'uomo sarebbe stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ancora nulla si sa sull'identità della persona che al momento dell'incidente si trovava a bordo dell'automobile che ha ucciso il 65enne. Le forze dell'ordine hanno effettuato i primi rilievi del caso sul posto, ma la dinamica dei fatti deve essere ancora ricostruita.

L'uomo ucciso dalla vettura in transito era un pensionato che attualmente si dedicava ai suoi cani. Bosi era solito mettere loro il guinzaglio e portarli fuori tutte le mattine per una passeggiata al parco.

Mentre stava raggiungendo il parco dove solitamente lasciava liberi i suoi cani per giocare e per fare i bisogni, l‘uomo è stato travolto dalla Toyota in transito che lo ha centrato in pieno.

L'anziano è deceduto quasi sul colpo e nonostante l'intervento dei soccorritori, richiesto subito sul posto, per lui non vi è stato purtroppo niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 65enne mentre le autorità hanno dato il via a tutti i rilievi del caso, delimitando l'area per effettuare in tranquillità tutti gli accertamenti richiesti dalle circostanze.