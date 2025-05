video suggerito

Polpa di frutta richiamata dal commercio per micotossine oltre i limiti: l'avviso del Ministero Oggetto del ritiro dal commercio un lotto di Polpa di frutta venduta in vaschette da cento grammi ciascuna. Il richiamo a causa della presenza di Patulina superiore ai limiti di legge.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Oggetto del ritiro dal commercio un lotto di Polpa di frutta venduta in vaschette da cento grammi ciascuna a marchio “Bianchi”. Nel dettaglio si tratta della Polpa di Mela e banana realizzata dalla ditta “Futura spa” per la società “Bianchi srl” nel proprio stabilimento di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

Il lotto oggetto del richiamo è quello con numero 098 e termine minimo di conservazione fissato al 7 aprile 2026. Come viene indicato nell’avviso di richiamo, datato 20 maggio ma pubblicato sul portale del Ministero della salute solo il 23 maggio, la polpa di frutta è stata ritirata dagli scaffali dei negozi e supermercati per la presenza di Patulina superiore ai limiti di legge.

In pratica si tratta di una micotosina prodotta dai funghi Aspergillus e Penicillium e comunemente presente nelle mele in decomposizione o con muffa e di conseguenze nel succo di mela e negli altri prodotti alimentari a base di mele. Pur non essendo una tossina particolarmente forte, alcuni studi hanno dimostrato che è genotossica e che può avere effetti mutageni e/o cancerogeni. Per questo per legge deve avere un valore molto contenuto nei cibi messi in commercio.

In questo caso a seguito di analisi su un campione del prodotto, è stato riscontrato un valore di Patulina superiore ai limiti di legge. Per questo lo stesso produttore ha disposto il richiamo immediato di tutto il lotto per un totale di 1386 pezzi (77 colli x 18).

Le confezioni invendute sono state già ritirate dai negozi ma per chi avesse già acquistato la polpa di frutta oggetto del richiamo, l’avvertimento è di non consumare il prodotto con lotto sopra indicato ma di restituirlo al punto vendita di acquisto.