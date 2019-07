Un impatto violentissimo, tra una Fiat Qubo e un camion, ha ucciso Stefano Giancamilli, sessantaquattrenne di Ostra Vetere, in provincia di Ancona, che viaggiava insieme a sua moglie. L’incidente stradale si è consumato nel pomeriggio di martedì lungo la strada provinciale 53 a Pollenza, nella provincia di Macerata. L’uomo è morto davanti alla moglie di quarantotto anni, che viaggiava con lui ed è stata portata dopo lo schianto all’ospedale di Torrette in eliambulanza. Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, erano circa le 14 del pomeriggio quando l’automobilista stava percorrendo contrada Rambona: lo schianto col camion sarebbe avvenuto mentre la vittima stava svoltando per immettersi sulla strada provinciale. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista non avrebbe visto lo stop e avrebbe urtato il camion che passava lungo il rettilineo. Dopo il violento schianto, l’auto si è ribaltata su un fianco.

La moglie sotto choc, illeso il camionista – I primi a intervenire sul luogo dell’incidente sono stati i residenti in zona, che hanno sentito il rumore dello schianto. Quando sono arrivati i soccorsi, però, per il sessantaquattrenne non c’era già più nulla da fare. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso, mentre la moglie è stata portata in codice rosso nell’ospedale in cui lavora come infermiera, a Torrette. A quanto si apprende, era sotto choc ma non sarebbe in pericolo di vita. Sconvolto, ma illeso, il camionista coinvolto nell’incidente mortale. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. A effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è rimasto chiuso per gran parte del pomeriggio. Giancamilli, come riportano le cronache locali, era conosciuto ad Ostra per la sua attività di barista. In passato aveva gestito il centralissimo Caffè del Teatro.