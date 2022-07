Pizza d’oro a 99 euro: si mangia a Jesolo (e Briatore non c’entra nulla) 99 euro per una pizza ricoperta di foglie d’oro, servita sulle note di “We are the Champions”. “La regina 24K” supera di gran lunga i prezzi delle pizzerie di Briatore, ma per il pizzaiolo nessun paragone: “Noi siamo gente di terra”

Pizza d’Oro

"L'idea è stata di mio figlio", confessa Robert Nedea del Ristorante Pizzeria Da Robert, a Jesolo, "dopo una vacanza trascorsa a Dubai mi ha ricordato che nei ristoranti di lusso servivano carne e grigliate ricoperte d'oro. Ci siamo detti, perché non proporre la stessa cosa ai nostri clienti. Alla fine si tratta solamente di un'esperienza fatta di emozioni e sensazioni".

E così è stato, da tre mesi, nel suo listino, si può ordinare la pizza d'oro, altrsì detta: "La regina 24K". Scegli il tuo ingrediente: salamino, bufala, pomodorini, qualsiasi cosa a piacimento e alla fine si aggiungono le foglie d'oro. Servita sulle note di "We are the Champions", a discrezione ovviamente del cliente che può decidere se ordinarla anche senza musica, al costo complessivo di 99 euro. "Noi crediamo che il prezzo sia corrisposto al lavoro, agli ingredienti di qualità offerti e al servizio offerto", spiega Robert Nedea.

Robert Nedea con un foglio d’oro

In molti hanno fatto notare sui social che la pizza Da Robert è più costosa di quella fatta da Briatore, cosa ne pensi? "Dai, non paragoniamoci neanche. Noi siamo gente di terra, io sono ogni giorno qui a fare pizze, sono io che faccio la pizza d'oro, sono io che faccio l'impasto. La cosa che mi rende più felice è il fatto che ora in tanti stanno parlando di Jesolo e credo sia una cosa che faccia bene a tutti noi".

Già da tre mesi la sua pizza "La regina 24K" viene servita e offerta ai clienti: alcuni la voglio sulle note di "We are the Champions", altri solo per fare una foto ricordo, qualcuno per farsi fare un applauso dagli amici. "L'idea piace, ogni sera riesco a venderne qualcuna. A Jesolo si viene per divertirsi o per passare una serena vacanza con la famiglia, ecco, noi cerchiamo di far divertire diversificando".