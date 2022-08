Pisa, sparatoria in strada: un morto, ci sarebbero persone in fuga Una persona è stata uccisa nel corso della serata a seguito di una sparatoria avvenuta a Sasso Pisano, frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

È di un morto il bilancio di una sparatoria in strada avvenuta questa sera a Sasso Pisano, frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa. I contorni della vicenda – sulla quale sono immediatamente scattate le indagini da parte dei carabinieri – sono ancora poco chiari ma la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi di un'arma da fuoco.

L'area interessata dal conflitto a fuoco sarebbe al momento presidiata dalle forze dell'ordine, che non vi lasciano accedere nessuno in attesa di compierei rilievi del caso. Sul posto stanno arrivando anche i militari del nucleo investigativo da Pisa. Non sarebbe escluso che possano esserci persone in fuga.

IN AGGIORNAMENTO