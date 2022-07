Pisa, malore in piscina: in coma bimbo di 6 anni I fatti in un parco divertimenti a San Giuliano Terme. I soccorritori hanno dovuto ricorrere all’uso del defibrillatore. Ora è ricoverato al Meyer a Firenze.

A cura di Biagio Chiariello

È in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze un bambino di 6 anni soccorso ieri pomeriggio, dopo 17, nella struttura Piccolo Mondo, il parco dei divertimenti che insiste nel comune di San Giuliano Terme a Pisa. È stato trovato a bordo piscina privo di sensi. Al momento è impossibile ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

Il piccolo, di origini indiane ma residente a Pisa, sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio era in compagnia dei genitori. Immediato è scattato l’allarme alla centrale del 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza della P.A. di Pisa che si è prodigata nelle manovre di rianimazione. I sanitari hanno quindi utilizzato un defibrillatore, in dotazione alla piscina, per rianimare il piccolo.

A quel punto è stato poi trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello (Pisa) dove è stato intubato. Vito l'aggravarsi delle sue condizioni nel corso della notte i sanitari hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Meyer. Il piccolo adesso si trova in coma.

Un incidente che riporta alla mente la tragedia avvenuta ieri in Sardegna e che ha visto vittima Mattias Poggi. Il bimbo, che avrebbe compiuto sei anni tra pochi giorni, stava giocando nella piscina di un resort di Cardedu, dove era in vacanza con la famiglia quando, per cause ancora da accertare, è annegato