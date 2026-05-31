Fa il bagno dopo pranzo nella piscina di un campeggio a Finale Ligure, muore calciatore di 15 anni

Il giovane, originario della provincia di Cuneo, è morto ieri pomeriggio mentre dopo aver accusato un malore nella piscina di un campeggio di Finale Ligure, dove si trovava insieme ai compagni di squadra per partecipare a un torneo di calcio.

Un ragazzo di 15 anni di Verzuolo, in provincia di Cuneo, è morto ieri pomeriggio dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella piscina di un campeggio a Finale Ligure, nel Savonese. Il giovane si trovava in Liguria insieme alla squadra di calcio giovanile in cui giocava, l'Olimpic Saluzzo, per disputare un torneo.

Stando a quanto accertato il 15enne soggiornava con i suoi compagni e amici all'Eurocamping di Calvisio: i ragazzi avevano deciso di rilassarsi in piscina dopo il pranzo, per rinfrescarsi, ed è in quel momento che il giovane ha accusato un malore mentre si trovava a mollo in acqua, perdendo tragicamente la vita.

Il ragazzo era in Liguria con l’Asd Olimpic Saluzzo: nonostante compagni e presenti avessero dato immediatamente l'allarme, per il 15enne non c'è stato niente da fare. Sul posto è intervenuto il 118 e la Croce Bianca finalese. Il pm Massimiliano Bolla ha disposto l’autopsia per la giornata di lunedì 1 giugno.

In serata la società saluzzese ha espresso il proprio cordoglio: "Tutta la nostra Famiglia si stringe nel dolore per la tragedia occorsa a un nostro tesserato della Under15. Chiediamo il massimo rispetto nei confronti della Famiglia in questo momento difficile".