Pick-up precipita in un dirupo, il 23enne Mattia muore dopo un volo di 400 metri È morto precipitando con la sua auto in un dirupo il 23enne Mattia Citton vittima di un incidente stradale lungo il massiccio del Grappa. Il suo pick-up è precipitato per oltre 400 metri.

A cura di Chiara Ammendola

Mattia Citton e la macchina dopo l’incidente

Un volo di 400 metri in un dirupo nei pressi del rifugio Alpe Madre a Col Moschin, sul Massiccio del Grappa, è costato la vita al 23enne Mattia Citton. Il giovane la scorsa notte è precipitato col suo pick-up Ram 1500 Dodge mentre percorreva la strada del Penise, nel territorio comunale di Solagna: la chiamata ai soccorritori è giunta intorno alle 4.30 quando il pick-up è stato avvistato da alcuni automobilisti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa e una squadra medica del Suem: l'auto è stata ritrovata accartocciata in fondo a un dirupo dove poco distante giaceva il corpo ormai senza vita della giovane vittima, il 23enne Mattia Citton. I soccorritori infatti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il giovane, originario di Borso del Grappa, sembra che frequentasse spesso la zona: anche nel pomeriggio di ieri aveva raggiunto il luogo con alcuni amici per poi ritornare verso casa intorno alle 21.30. Dopo quell'ora però nessuno ha avuto sue notizie, è probabile dunque che l'incidente sia avvenuto in serata e che la sua auto sia stata ritrovata solo ore dopo.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto all’altezza del rifugio Alpe Madre. Sulla vicenda sta indagando la procura di Vicenza ma secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi sul posto l'ipotesi più probabile è che il 23enne abbia fatto una manovra di retromarcia sulla strada bianca di Col Fenilon, che però non è andata a buon fine. Sull'asfalto sembra infatti che non abbiano trovato segni di frenata.