Picchia l’ex e tenta la fuga in auto all’arrivo dei Carabinieri ma si schianta contro un muro: arrestato

Un 24enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Il giovane ha picchiato l’ex fidanzata durante un litigio in strada e all’arrivo dei Carabinieri ha tentato la fuga in auto. Ma si è schiantato contro il muro di una casa ed è stato arrestato.

Ha litigato con l'ex fidanzata e l'ha picchiata, poi ha tentato di scappare ma è finito con l'auto contro il muro di un'abitazione ed è stato arrestato dai Carabinieri. Il fatto è successo alcuni giorni fa a Loria, in provincia di Treviso, dove i militari dell'Arma sono intervenuti e hanno fermato un ragazzo di 24 anni residente in provincia di Vicenza.

Il giovane è stato posto ai domiciliari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, l'episodio risale a pochi giorni fa, sabato 20 dicembre, anche se la notizia è stata resa nota soltanto oggi, lunedì 22 dicembre.

I Carabinieri sono intervenuti, a quanto si apprende, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono stati informati di una violenta lite di coppia in strada. Quando gli uomini dell'Arma sono arrivati sul luogo indicato, dove stava avvenendo il litigio tra due ragazzi, il 24enne è risultato in evidente stato di alterazione psicofisica.

Alla vista dei militari, è rapidamente salito sulla sua auto e ha acceso il motore. Nonostante il tentativo di farlo desistere, il giovane è riuscito comunque a fare alcune manovre pericolose per tentare di sfuggire all'arresto.

Tuttavia, è stato costretto a fermarsi quando si è schiantato contro un muro di una casa. Subito dopo è iniziata una lunga colluttazione tra il 24enne e i Carabinieri che sono riusciti alla fine a bloccarlo e identificarlo. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di hashish.

A quanto emerso dai successivi accertamenti, il ragazzo e la ex compagna, una 25enne del luogo, avevano avuto una violenta discussione in strada. La ragazza ha riportato fortunatamente solo lievi lesioni e il giovane è finito agli arresti domiciliari.