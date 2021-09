Pfizer ritira Champix, farmaco per smettere di fumare: presenza di impurità L’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto il ritiro di 8 lotti di Champix, farmaco per smettere di fumare. All’origine del provvedimento un‘impurezza riscontrata dalla stessa ditta produttrice. Il medicinale è prodotto dalla Pfizer per la possibile presenza di agenti cancerogeni. Ecco i lotti oggetti del richiamo.

A cura di Biagio Chiariello

Livelli di impurezza al di sopra del limite consentito. Per questo motivo l’AIFA ha ritirato 8 lotti di Champix, farmaco per smettere di fumare. Nei giorni scorsi Pfizer aveva già annunciato il ritiro del proprio medicinale, motivando la decisione facendo appello a motivi precauzionali, e in attesa di ulteriori prove. La sostanza chimica in questione apparterebbe al gruppo delle nitrosammine, quindi agenti cancerogeni; ma l'azienda ha assicurato che il rischio di sviluppare il cancro nei pazienti che assumono questo farmaco non è immediato.

Il ritiro riguarda:

• CHAMPIX 11 compresse rivestite con film da 0,5 mg e 14 compresse rivestite con film da 1 mg, lotto n. 00022508, scadenza 30.11.2022, AIC 037550148/E,

• CHAMPIX 28 compresse rivestite con film da 1 mg, lotti n. 00019323, scadenza 30.9.2021, n, 00020319, scadenza 30.1.2022, n. 00023398, scadenza 30.11.2022, AIC 037550151/E,

• CHAMPIX 56 compresse rivestite con film da 1 mg, lotti n. 00019686, scadenza 31.10.2021, n. 00020467, scadenza 31.3.2022, n. 00020468, scadenza 31.3.2022, n. 00022681, scadenza 30.6.2022, AIC 037550163/E.

Che cos'è Champix

Champix è un farmaco a base di vareniclina commercializzato appunto dalla Pfizer, che ha per indicazione la disassuefazione dal fumo. Si tratta di un medicinale venduto in tutte le farmacie, dietro prescrizione medica ripetibile (ricetta); non è mutuabile. Per la tutela della salute pubblica e per la sicurezza dei pazienti, in via precauzionale, Giovanni D'Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti', la raccomandazione è quella di consultare il proprio medico e di contattarlo per ogni dubbio o chiarimento, qualora fosse necessario. La ditta Pfizer ha comunicato l'avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas è invitato a verificare.