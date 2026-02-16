Perugia, donna trovata morta in casa: segni anomali sul corpo, scattano le indagini

Una donna di circa 70 anni è stata trovata morta in casa sua nel piccolo comune di Sigillo, in provincia di Perugia, in circostanze tutte da chiarire. Sul decesso sono state avviate immediate indagini sia per la dinamica della scoperta sia perché sul corpo sarebbero stati notati segni anomali la cui natura deve essere ancora accertata.

La terribile scoperta del corpo senza vita della signora è avvenuta nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, dopo che alcuni parenti erano andati a cercarla nella sua abitazione. Quando i familiari sono finalmente entrati, purtroppo si sono trovati di fronte alla drammatica scena.

La donna giaceva esanime ed è stata immediatamente soccorsa dal personale medico del 118 intervenuto sul posto ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile e la signora è deceduta poco dopo. Sul luogo dei fatti anche i carabinieri che, vista la dinamica dell’accaduto, hanno avviato immediate indagini per ricostruire i fatti. Nelle prossime ore saranno ascoltati parenti e vicini per ricostruire gli ultimi spostamenti della 70enne. Secondo le prime notizie, la donna viveva con il marito che da alcuni giorni però non era in casa.

Del fatto è stata informata anche l’autorità inquirente e la salma è stata messa a disposizione della magistratura. La procura di Perugia potrebbe disporre l'autopsia sulla salma nelle prossime ore per chiarire le cause del decesso della donna e a quando risale la morte. Da un primo esame esterno del corpo, sono emersi segni anomali sui quali saranno svolti approfondimenti per capire se siano correlati e causa del decesso oppure se precedenti o successivi.