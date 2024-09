Perugia, 3 persone trovate morte in un casolare: ipotesi omicidio-suicidio

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Tre persone sono state trovate morte nella mattinata di oggi, martedì 10 settembre, in un casolare alla periferia di Perugia, nella zona di Fratticiola Selvatica. Potrebbe trattarsi, stando alle primissime informazioni, di un omicidio-suicidio in ambito familiare. I corpi delle persone trovate senza vita apparterrebbero a due anziani e a una donna di mezza età: potrebbero essere una coppia di genitori con la figlia.

I tre, stando a quanto emerso dai primi rilievi, sarebbero stati uccisi a colpi di fucile da caccia. Sono attualmente in corso le indagini coordinate dalla Procura del capoluogo umbro. Sul posto – i corpi sono stati trovati in un casolare in aperta campagna – è intervenuta la polizia e la Scientifica.

Non ancora chiaro chi abbia dato l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma i soccorsi sono stati vani. I tre erano già morti.

Secondo le prime informazioni disponibili, le vittime sarebbero due anziani di circa 65 anni e una donna sotto i 40 anni. La comunità locale è sconvolta dall'accaduto: si attendono ulteriori dettagli da parte delle autorità per definire la dinamica dei fatti e chiarire cosa sia successo alla famiglia di 3 persone. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso.

Il casolare si trova in una zona di campagna piuttosto isolata ed è raggiungibile attraverso una strada molto stretta, difficile da percorrere in auto.

Articolo in aggiornamento