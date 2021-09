Pericolo ossido di etilene, richiamati due lotti di Kilocal Complex “Sospetta contaminazione da ossido di etilene nella materia prima (E.S. Fabenol max Phaseolus 20000 U/G)”, per questo motivo sono stati ritirati i lotti Kilocal Complex 30 compresse di Pool Pharma. Il prodotto è di Nutrilinea, azienda di Gallarate, in provincia di Varese, nello stabilimento di Via Gran Bretagna 1.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute sulle pagine del proprio sito web ha comunicato il richiamo di due lotti dell’integratore alimentare Kilocal Complex 30 compresse di Pool Pharma per “sospetta contaminazione da ossido di etilene nella materia prima (E.S. Fabenol max Phaseolus 20000 U/G)”. I lotti interessati al richiamo sono il G1E107 e il G1D154 con scadenza 05/2023. Il prodotto è di Nutrilinea, azienda di Gallarate, in provincia di Varese, nello stabilimento di Via Gran Bretagna 1.

L’ossido di etilene è un cancerogeno genotossico dopo un consumo regolare. E per questa ragione non dovrebbero essere presenti dei residui in prodotti alimentari in vendita nei mercati europei se non in bassissime dosi.

Non si tratta chiaramente del primo ritiro legato alla possibile presenza di ossido di etilene. Qualche settimana fa abbiamo visto del richiamo di due lotti di tre diversi gusti di yogut greco prodotti per Esselunga e di due preparati per dolci. All'inizio del mese di agosto era toccato ad alcuni lotti di sorbetti prodotti da SEGEL Srl nello stabilimento di Porta Garibaldi (Ferrara), mentre a maggio è stato ritirato l’integratore alimentare Ispaghul a base di psillio e due lotti di psillio cuticola in polvere a marchio Erba Vita. Ad aprile abbia visto del richiamo di diversi lotti di “CerealCrock Sesamo” e “SesaCrock” de Isiciliami a causa del rischio chimico in questione.