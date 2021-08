Pericolo ossido etilene: ritiri sorbetti alla frutta. L’allerta alimentare sul sito del Ministero I sorbetti oggetto del richiamo sono venduti in barattoli di vetro da 500 grammi e sono prodotti da SEGEL Srl nello stabilimento di Porta Garibaldi (Ferrara). Chiaramente se avete acquistato uno di questi prodotti interessati dal provvedimento, non consumateli e riconsegnateli al punto vendita.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è un altro richiamo alimentare legato alla possibile presenza di ossido di etilene, l'ormai famigerato pesticida messo al bando ormai da tempo dall’UE. Il Ministero della Salute sul proprio sito web ha disposto, in via precauzionale, il ritiro dagli scaffali di alcuni lotti di sorbetti artigianali alla frutta per la presenza della sostanza in uno degli ingredienti, ovvero la farina di semi di carrube. I sorbetti oggetto del richiamo sono venduti in barattoli di vetro da 500 grammi e sono prodotti da SEGEL Srl, nello stabilimento di via Marina 167 a Porto Garibaldi, frazione di Comacchio, in provincia di Ferrara, coi seguenti numeri di lotto e scadenze:

Sorbetto artigianale limoncello , con il numero di lotto L220621LOb e la scadenza 22/12/2022.

, con il numero di lotto L220621LOb e la scadenza 22/12/2022. Sorbetto artigianale mandarino , con il numero di lotto L230621Mb e la scadenza 23/12/2022.

, con il numero di lotto L230621Mb e la scadenza 23/12/2022. Sorbetto artigianale limone , con il numero di lotto L210221Lb e la scadenza 21/12/2022.

, con il numero di lotto L210221Lb e la scadenza 21/12/2022. Sorbetto artigianale fragola, con il numero di lotto L090621Fb e la scadenza 09/12/2022.

Chiaramente se avete acquistato uno di questi sorbetti non consumateli e riconsegnateli al punto vendita, come raccomandato dallo stesso dicastero.

Non si tratta chiaramente del primo ritiro legato alla possibile presenza di ossido di etilene. A maggio era toccato ad un lotto dell’integratore alimentare Ispaghul a base di psillio e due lotti di psillio cuticola in polvere a marchio Erba Vita. Ad aprile abbia visto del richiamo di diversi lotti di “CerealCrock Sesamo” e “SesaCrock” de Isiciliami a causa del rischio chimico in questione e negli stessi giorni il dicastero ha diramato l'allerta per due lotti di semi di sesamo nero.