Esselunga ritira yogurt, rischio ossido di etilene. L’allerta del Ministero della Salute Il richiamo segnalato oggi, 6 settembre, sul sito del Ministero della Salute riguarda due lotti di tre diversi gusti di yogut greco prodotti per Esselunga dall’azienda Kri Kri S.A. Il motivo è la possibile “presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube)”.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Esselunga ha segnalato il richiamo precauzionale di alcuni lotti di yogurt per la “presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube)”. L'allerta alimentare è stata riportata oggi sul sito del Ministero della Salute.

I prodotti in questione sono:

– YOGURT GRECO FRUTTI DI BOSCO da 150 grammi SPLIT CUP, lotto G41L201 con la data di scadenza 08/09/2021 (vedi scheda richiamo yogurt-greco-frutti di bosco)

– YOGURT GRECO LAMPONE da 150 grammi SPLIT CUP, lotti G41L181 e G41L201 con date di scadenza o termine minimo di conservazione: 19/08/2021 e 08/09/2021 (yogurt-greco-lampone)

– YOGURT GRECO MELA CANNELLA da 150 grammi SPLIT CUP, lotto G41L195 con la data di scadenza 02/09/2021 (yogurt-greco-mela-cannella)

prodotti per Esselunga dall’azienda Kri Kri S.A (GR 45.883 EC) nello stabilimento di 3rd Km National Road Serres Drama – Serres – Central Macedonia. Gli yogurt richiamati sono stati commercializzati in Italia da ATLANTE SRL Via 2 Giugno 1946, n. 8 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Non si tratta chiaramente del primo ritiro legato alla possibile presenza di ossido di etilene. Qualche giorno fa abbia visto del richiamo di due preparati per dolci. All'inizio del mese era toccato ad alcuni lotti di sorbetti prodotti da SEGEL Srl nello stabilimento di Porta Garibaldi (Ferrara), mentre a paggio è stato ritirato l’integratore alimentare Ispaghul a base di psillio e due lotti di psillio cuticola in polvere a marchio Erba Vita. Ad aprile abbia visto del richiamo di diversi lotti di “CerealCrock Sesamo” e “SesaCrock” de Isiciliami a causa del rischio chimico in questione e negli stessi giorni il dicastero ha diramato l'allerta per due lotti di semi di sesamo nero.