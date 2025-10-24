Pericolo Listeria: richiamata formaggella a latte crudo. I lotti interessati dall’allerta alimentare

Il Ministero della Salute ha richiamato due lotti di formaggella a latte crudo del Caseificio Sociale Valsabbino per presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto, da 1,7 kg, è stato realizzato nello stabilimento di Sabbio Chiese, in provincia di Brescia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di due lotti di formaggella a latte crudo prodotti dal Caseificio Sociale Valsabbino Società Agricola Cooperativa, a causa della possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. L’allerta riguarda in particolare il lotto 1445, nel quale è stata rilevata la presenza del batterio, mentre il lotto 1462 è stato ritirato in via del tutto precauzionale.

Il prodotto interessato è commercializzato in forme intere da circa 1,7 kg, prive di indicazioni sulla scadenza o sul termine minimo di conservazione. La formaggella proviene dallo stabilimento di Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, situato in località Mondalino, identificato dal marchio IT 03 423 CE.

Il batterio Listeria monocytogenes, se ingerito, può causare una grave infezione alimentare, in particolare in persone fragili, anziani, donne in gravidanza e soggetti immunodepressi.

A titolo precauzionale, l’azienda invita i consumatori a non consumare il prodotto appartenente ai lotti indicati e a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere il rimborso o la sostituzione.

Quella del Caseificio Valsabbino non è l’unica allerta alimentare segnalata negli ultimi giorni dal Ministero della Salute. Un paio di giorni fa è stato ritirato dal mercato un lotto di curcuma in polvere per pericolo salmonella e il giorno prima un lotto di salame stagionato a marchio Penserini Macelleria a causa di una non conformità microbiologica non specificata, mentre all'inizio della settimana era toccato ai cuneesi al rum “Il Viaggiator Goloso”, richiamati per un errore di confezionamento: nelle scatole sarebbero state inserite per errore praline alle nocciole, con potenziali rischi per le persone allergiche.

Solo pochi giorni prima, un’altra allerta aveva interessato un lotto di salsiccia stagionata prodotta dall’azienda Eredi Pinna Giovanna e C. Snc, ritirata per la presunta presenza di Salmonella spp., batterio che può provocare gravi infezioni intestinali.