Perde controllo dell’auto e finisce nel fossato: morta Jessica Cimarosti, mamma di una bimba di 3 anni Jessica Cimarosti è deceduta dopo un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Udine. La 34enne è morta in ospedale poche ore dopo il sinistro. Stando a quanto ricostruito, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura che stava guidando per cause ancora da accertare.

Una donna di 34 anni è deceduta in un incidente stradale accaduto a Precenicco, in Friuli-Venezia Giulia. Il sinistro si è verificato intorno alle 4 di notte lungo la ex provinciale 56, in direzione Pertegada, sul tratto che prende il nome di via Lignano. Jessica Cimarosti, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura che stava guidando ed è finita prima contro un palo e poi in un fossato a bordo strada. Dopo la chiamata di aiuto giunta al 112, gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto il personale medico con un'ambulanza e l'elisoccorso.

La 39enne è stata trasportata in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è poi deceduta durante la notte. La giovane mamma di 34 anni non è sopravvissuta alle lesioni riportate dopo lo schianto e l'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta non ha dato gli effetti sperati. Cimarosti lascia una bimba di 3 anni, i genitori e la sorella. Ferito anche un giovane di 24 anni di Valvasone Arzene che è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara.

