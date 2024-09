video suggerito

"Per te una Maserati a prezzo speciale": la mail di Stellantis agli operai in cassa integrazione Gli operai in cassa integrazione hanno reagito con sdegno al messaggio di promozionale di Stellantis che offriva loro l'acquisto di Maserati a prezzi scontati: "Non so se ridere o se piangere, io in cassa integrazione guadagno 1.180 euro al mese e queste vetture costano tra gli 80 e i 200mila euro" dice un delegato Fiom e operaio di Mirafiori.

A cura di Biagio Chiariello

"Caro/a collega, siamo lieti di annunciarti che dal mese di settembre avrai la possibilità di acquistare una nuova vettura Maserati a condizioni dedicate a te, ai tuoi familiari e ai tuoi amici". È una mail che sa un po' di beffa quella arrivata agli operai Stellantis che lavorano sulla linea Maserati, inclusi quelli in cassa integrazione nel primo trimestre dell’anno e poi in contratto di solidarietà con riduzione dell’orario dell’80 per cento fino al termine del 2024.

"Potrai scegliere la configurazione che più preferisci sul sito maserati.it, a eccezione di Fuoriserie", viene specificato. E poi via con l’elenco di automobili che costano a prezzo pieno almeno 80mila euro.

“Non so se ridere o se piangere, io in cassa integrazione guadagno 1.180 euro al mese e queste vetture costano tra gli 80 e i 200mila euro”, ha detto Giacomo Zulianiello, delegato Fiom e operaio delle carrozzerie di Mirafiori, al Corriere della Sera. “Neanche se accettassi l’invito dell’azienda di andare a lavorare in Polonia potrei permettermele”, ha aggiunto riferendosi alla proposta fatta da Stellantis, a fine agosto, agli operai di Mirafiori.

Come è noto gli operai torinesi, a causa della crisi di volumi, hanno visto i loro salari restringersi sempre più dopo che la crisi di Mirafiori ha quasi fermato le carrozzerie, dove si producono 500 elettrica e Maserati.

All’inizio dell’anno Stellantis aveva promesso di aumentare la produzione di veicoli negli stabilimenti italiani, con l’obiettivo di arrivare a un milione di unità all’anno. Nel primo semestre, la fabbrica ha sfornato appena 1.850 unità marchiate Maserati. E non c'è alcun segno di ripresa: al rientro dalle ferie, la linea sta lavorando un solo giorno a settimana.

“Ci aspetta uno stop quasi totale di almeno un mese, altro che Maserati. Facciamo fatica a mettere insieme il pranzo con la cena”, è l’amara conclusione di Zulianello.