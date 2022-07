Per non pagare 40 euro al Bed&breakfast coppia fugge dal balcone di notte, la scena in un video “Mi hanno detto di non poter pagare subito e che non avevano nemmeno i documenti. Sono fuggiti per 40 euro” ha raccontato il gestore del Bed&breakfast pugliese.

A cura di Antonio Palma

Pur di evitare di pagare la stanza del Bed&breakfast che avevano richiesto, un uomo e una donna non hanno esitato a scavalcare e fuggire dal balcone del palazzo durante la notte dileguandosi poi a piedi tra le strade.

È l'assurda quanto incredibile scena ripresa da un video delle telecamere di sorveglianza di una struttura ricettiva pugliese il cui gestore ha deciso di denunciare tutto online pubblicamente oltre che alle forze dell'ordine.

L'episodio si è consumato nei giorni scorsi a Conversano, nella città metropolitana di Bari. Come racconta il titolare del B&b “Baby Park”, Sario Totaro, già all'arrivo della coppia per chiedere una stanza erano iniziati i primi problemi ma nulla lasciava presagire quanto accaduto dopo.

I due infatti all'inizio hanno chiesto uno sconto per una singola notte ma, una volta ottenuto, hanno iniziato ad accampare scuse di ogni tipo per non lasciare documenti e non pagare subito il dovuto.

"Mi hanno detto di non poter pagare subito e che non avevano nemmeno i documenti con sé e che mi avrebbero pagato la mattina alle sette con i relativi documenti. Sono fuggiti per 40 euro" ha raccontato Totaro

I due hanno spiegato che non avevano carte di credito né contanti e nemmeno i documenti, lasciati da altra parte. Dopo qualche insistenza, il gestore ha comunque acconsentito per una notte, anche perché li conosceva in quanto già clienti regolari in passato.

Intorno all’1.30 della stessa notte, però, la coppia ha pensato incredibilmente di dileguarsi fuggendo dal balcone senza saldare il conto pur sapendo di essere rintracciabili.

Probabilmente non hanno notato la telecamere che riprendeva l'intera scena e che il gestore ha deciso di pubblicare sui social mettendo in guardia gli altri Bed&breakfast.