Per nascondere la droga usa sottotetto dell’ignaro vicino, 23enne scoperto ne aveva anche negli slip

A cura di Antonio Palma

Per nascondere gli ingenti quantitativi di droga di cui era in possesso, un giovane aveva iniziato a utilizzare il sottotetto dell'ignaro vicino intrufolandosi nell’edificio e occultando la sostanza stupefacente all’insaputa del proprietario dell’immobile. Il giovane 23enne, residente del Canavese però è stato scoperto e arrestato dai carabinieri sabato scorso con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

A seguito di una segnalazione che notava il via vai dell’uomo, i carabinieri hanno avviato le indagini che hanno portato infine a una perquisizione domiciliare a suo carico nell’immobile di Valperga, nella città metropolitana di Torino, conclusa con l’arresto. All'arrivo nell'abitazione del giovane, i carabinieri gli hanno trovato addosso altra droga che aveva nascosto persino negli slip.

Addosso rinvenute e sequestrate alcune dosi di hashish ma è nell’abitazione che i militari dell’arma hanno ritrovato grossi quantitativi di droga. In particolare nel sottotetto del vicino e in un edificio abbandonato di fronte all'abitazione hanno trovato e sequestrato oltre 400 grammi di marijuana confezionata in buste termosaldate, 200 grammi di hashish, 1.500 euro di denaro contante e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Tra le cose sequestrate, nell’abitazione anche un manganello in metallo e un dissuasore storditore elettrico. L'Autorità Giudiziaria ha già convalidato l'arresto e disposto per il 23enne la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nel corso delle attività di contrasto allo spaccio di droga in Canavese, i carabinieri hanno arrestato anche un 27enne di Quincinetto sempre per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, fermato alla guida di un camion durante un posto di blocco, è apparso eccessivamente nervoso e ha fatto insospettire i militari che gli hanno trovato addosso, nascosto nell’intimo, un panetto di quasi un etto di hashish.