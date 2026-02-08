Pensano sia ladro di camion e lo fermano, sul mezzo un quintale di cocaina per 3 milioni di euro: il video

È accaduto a Massa Carrara dove gli agenti nelle scorse ore hanno arrestato il camionista in sosta scoprendo che trasportava ben 100 panetti di cocaina ad elevata percentuale di purezza.

Un controllo stradale della polizia di stato per un sospetto furto di camion ha portato alla scoperta di un enorme carico di droga nascosto all’interno di un autoarticolato che all’apparenza trasportava fertilizzanti. È accaduto a Massa Carrara dove gli agenti nelle scorse ore hanno arrestato un autista di camion di origine straniera che si era fermato a ridosso della zona industriale della città toscana.

Proprio la sosta insolita del mezzo pesante ha insospettito una pattuglia di agenti in servizio di controllo del territorio. La zona, nei pressi dello stadio di Massa, è stata spesso teatro di furti sui mezzi di trasporto e per questo alla vista dell’uomo, gli agenti hanno deciso di avviare i controlli del caso.

Alla vista degli agenti, che gli avevano chiesto solo i documenti, il camionista però si è subito agitato facendo scattare l’allarme. Secondo quanto comunicato dalla Questura di Massa Carrara, l’agitazione del guidatore era altissima, tanto da non riuscire a spiegare nemmeno perché fosse fermo in quel luogo, nonostante la destinazione del suo carico di fertilizzanti fosse la Puglia.

Le incertezze dell’uomo e le mancate risposte alle domande degli agenti, hanno fatto scattare i controlli sul carico con l’intervento di unità cinofile. Un cane poliziotto, un Pastore belga Malinois specializzato nella ricerca di stupefacenti, ha confermato i sospetti segnalando con evidente interesse il carico del camion.

I poliziotti quindi hanno approfondito le ricerche fino a quando hanno rinvenuto l’enorme carico di droga. Si trattava di ben 100 panetti per un peso totale di oltre un quintale di cocaina ad elevata percentuale di purezza. La droga era stipata sia tra il rivestimento e la carrozzeria del camion sia nella motrice.

“L’eccezionale quantitativo di cocaina sequestrato per un valore sul mercato all’ingrosso di almeno tre milioni di euro, avrebbe inondato le piazze di spaccio del nord ovest, fruttando enormi guadagni per gli spacciatori” spiega la polizia. Il camionista quindi è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.