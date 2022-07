Paziente no vax chiede di ricevere il polmone di un uomo non vaccinato: escluso da lista trapianti Un bellunese di 55 anni affetto da una grave malattia ai polmoni è stato escluso dalla lista dei candidati al trapianto d’organo perché ritenuto “non idoneo” dall’equipe medica, in virtù delle sue “idee paranoiche” sul Covid.

A cura di Davide Falcioni

Un paziente bellunese di 55 anni affetto da una grave malattia polmonare è stato escluso dalla lista dei candidati al trapianto d'organo perché ritenuto "non idoneo" dall'equipe medica, in virtù delle sue "idee paranoiche" sul Covid.

In virtù "delle sue convinzioni cospirazioniste sul vaccino" i medici dell'ospedale di Padova hanno temuto "che il paziente potesse non aderire alle terapie necessarie a rendere efficace il trapianto", circostanza che avrebbe l'avrebbe reso vano. Il 55enne infatti non ha mai accettato il vaccino anti-Covid, ritenendolo "sperimentale". Il Covid 19, tuttavia, è una malattia che colpisce proprio questi organi ed eseguire un trapianto di polmone su un non vaccinato, che ha molte più possibilità di morte rispetto a un immunizzato, avrebbe significato per i dottori "mettere a repentaglio la vita del paziente e il buon utilizzo dell’organo donato".

Il paziente, affetto da una grave malattia polmonare contratta sul lavoro, aveva fin dall'inizio fatto ai chirurghi una richiesta irricevibile: quella di ricevere "il polmone di un uomo non vaccinato". Il direttore della Chirurgia Toracica dell'azienda ospedale patavina, professor Federico Rea, ha spiegato che "non c'è alcuna motivazione ideologica dietro alla scelta di non inserire il paziente nella lista", bensì "una scrupolosa analisi da parte di numerosi professionisti medico-clinici e psichiatrici, al fine di valutare con estremo rigore ed etica deontologica l'appropriatezza del trapianto nel caso specifico". La lista in Italia è composta da oltre 350 pazienti all'anno, dei quali meno di 150 vede soddisfatta la possibilità di completare il trapianto, per mancanza di organi e donatori sufficienti al fabbisogno.