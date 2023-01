Paura sul traghetto, enorme incendio prima della partenza, tutti evacuati: “Sfiorata la tragedia” Momenti di paara sul traghetto Gnv in partenza da Palermo in direzione Napoli. Se l’incendio si fosse verificato mentre la nave era in navigazione sarebbe stata una tragedia.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura a bordo di un traghetto Gnv in partenza da Palermo in direzione Napoli. Un enorme incendio è improvvisamente divampato all’interno dei locali garage generando fumo e fiamme che hanno costretto all’immediata evacuazione dei passeggeri a bordo.

I vigili del fuoco, accorsi in forze sul posto con oltre dieci squadre e numerosi mezzi, hanno lavorato per ore per poter domare le enormi fiamme che si sono propagate tra i mezzi fermi nella stiva del traghetto “Superba”.

L’episodio ha avuto inizio nella tarda serata di sabato al molo Santa Lucia del porto di Palermo, poco prima della partenza per Napoli, fissata alle ore 22. Il fuoco e il fumo in poco tempo hanno invaso il garage del traghetto che era pieno di auto e mezzi pesanti, facendo scattare l’allarme.

Le procedure di emergenza sono scattate immediatamente con l’evacuazione dei 184 passeggeri a bordo. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato così come nessuno dei circa ottanta membri dell’equipaggio.

Terribili le immagini dei soccorsi con l’enorme nube di fumo che ha invaso anche gli altri ponti della nave e richiesto un intervento continuo da parte dei vigli del fuoco durato tutta la notte.

Le operazioni di spegnimento dei focolai e di raffreddamento sono proseguite anche nella mattinata di domenica con pilotine con idranti ancora in azione anche a mezzogiorno. Solo nella tarda mattinata di oggi si è proceduto a ispezionare le prime parti interne della nave. Al momento, sembra che l’incendio si sia generato da una delle celle frigorifere dei mezzi presenti nel garage della nave ma la dinamica resta da accertare

"Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all’interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute", ha detto il sindaco Roberto Lagalla, aggiungendo: “Il danno è soltanto materiale e ci consoliamo pensando al rischio che si sarebbe corso se l'incendio si fosse verificato mentre la nave era in navigazione. Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l'equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo".