Paura e sangue a Bari, 43enne ucciso a colpi di pistola nell’androne del palazzo A lanciare l’allarme, intorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì, è stata una chiamata al numero di emergenza medica 118 che segnalava la presenza di un uomo a terra sanguinante. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista.

A cura di Antonio Palma

Un terribile episodio ha insanguinato la notte a Bari. Un uomo di 43 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante le prime ore di oggi, giovedì 22 giugno, in via Napoli. Secondo le prime notizie si tratterebbe di un vero e proprio agguato mortale avvenuto nel portone di un palazzo all'altezza di Piazza Garibaldi dove è stata rinvenuta la vittima. A lanciare l'allarme, intorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì, è stata una chiamata al numero di emergenza medica 118 che segnalava la presenza di un uomo a terra sanguinante.

All'arrivo dell'ambulanza sul posto, il 43enne era riverso a terra esanime. Nonostante tentativo di rianimazione da parte del personale medico, purtroppo è deceduto poco dopo. Troppo gravi si sono rivelate le ferite riportate. Fatali per lui due colpi di arma da fuoco, probabilmente esplosi con una pistola e da distanza ravvicinata. Sul luogo dell'agguato mortale sono accorsi quindi anche i carabinieri, il magistrato di turno presso la procura di Bari e i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale dei carabinieri per i rilievi del caso.

La vittima, identificata poco dopo, è risultato già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali. Le indagini, immediatamente avviate, sono in corso per ricostruire la dinamica dell'evento delittuoso e risalire all'autore dell'omicidio. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista. Elementi utili agli investigatori potrebbero arrivare dall'esame dei video delle telecamere di sorveglianza della zona, acquisiti dai carabinieri. Altri dati arriveranno invece dalle analisi medico legali, nella giornata di domani infatti sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima da parte dal medico legale a cui il magistrato della procura di Bari ha conferito l'incarico.