Paura a Firenze: sparatoria tra due uomini nelle scale del palazzo, colpiti e ricoverati Secondo quanto emerso, tutto sarebbe avvenuto nelle scale condominiali dove di due feriti si sarebbero affrontati armi in pugno.

A cura di Antonio Palma

Momenti di terrore oggi in un condomino di Firenze a causa di una improvvisa sparatoria che si è consumata tra le scale di un palazzo, tra pianerottoli e porte di ingresso delle abitazioni. I colpi di arma da fuoco esplosi nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 giugno, all'interno di uno palazzo in via Baracca, nel quartiere Novoli, alla periferia nord ovest del capoluogo toscano, dove due persone sono rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a sparare sarebbero stati proprio i due feriti che si sarebbero affrontati tra le scale del palazzo a colpi di arma da fuoco dopo una lite. Entrambi sono stati raggiunti dai proiettili e quindi soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza in ambulanza in pronto soccorso. Si tratta di due italiani ora ricoverati all'ospedale Careggi di Firenze. Dalle prime notizie pare che uno di loro sia in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate nella sparatoria. Meno grave l'altro ferito.

Su luogo della sparatoria anche i carabinieri del reparto operativo che hanno subito avviato le indagini ascoltando i possibili testimoni dei fatti e gli altri condomini del palazzo dove si sono svolti i fatti. Secondo quanto emerso finora, tutto sarebbe avvenuto nelle scale condominiali. Sul posto anche il pm di turno della Procura della Repubblica di Firenze che sta procedendo al sopralluogo