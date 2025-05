video suggerito

Paura a Bolzano, aliante finisce nel fiume Isarco accanto alla pista ciclopedonale, salvi i due occupanti Il velivolo è atterrato nel fiume Isarco, a due passi dalla frequentatissima via ciclopedonale, costantemente affollata da ciclisti e pedoni.

A cura di Davide Falcioni

Poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, nel cielo sopra Bolzano. Un aliante in difficoltà ha compiuto un atterraggio di emergenza nelle acque del fiume Isarco, nel tratto compreso tra il Ponte Campiglio e il Ponte Ferroviario, mentre era in volo verso sud.

A bordo del velivolo si trovavano due persone, uscite miracolosamente illese dall’impatto. Nessuna conseguenza fisica per il pilota e il passeggero, che sono riusciti a lasciare l’abitacolo autonomamente, senza riportare ferite. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti tempestivamente il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, con il reparto sommozzatori, i carabinieri del comando locale e i sanitari del 118.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l’aliante sorvolava a bassa quota la zona della passeggiata del Virgolo, fino quasi a scomparire dalla vista, prima di planare nel letto del fiume. A rendere ancora più preoccupante l’episodio è la vicinanza del punto d’impatto con una frequentatissima via ciclopedonale, costantemente affollata da ciclisti e pedoni. Un incidente che, per puro caso, non ha provocato danni a terzi e si è concluso senza vittime.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’avaria che ha costretto il pilota al disperato tentativo di atterraggio sull'acqua.