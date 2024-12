Passante trova un cadavere nel bosco a La Spezia: sul corpo ferite da percosse, ipotesi omicidio

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato trovato in una zona boschiva di Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia, il corpo senza vita di un uomo. A fare la scoperta, un passante che intorno alle 8.30 del mattino di oggi, 20 dicembre, si è imbattuto nel cadavere dell'uomo, lanciando l'allarme. Sul posto sono arrivati subito gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso. La vittima è un 64enne residente a La Spezia la cui identità non è ancora stata resa nota.

Sul cadavere del 64enne vi sarebbero ferite che fanno pensare a una morte violenta e per il momento le indagini non hanno escluso alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. L'area del ritrovamento è stata delimitata dai carabinieri impegnati nei rilievi e la salma è stata trasferita in obitorio in attesa dell'autopsia che sarò eseguita nella mattinata di lunedì 23 dicembre.

Secondo le prime informazioni, sul corpo del 64enne sarebbero emersi traumi compatibili con le percosse. Sul posto sono arrivati i militari della compagnia di Sarzana guidati dal maggiore Luca Panfilo: le prime ispezioni sono state effettuate sotto la supervisione della sostituta procuratrice Alessandra Conforti.

Le autorità stanno effettuando tutti i rilievi del caso sul luogo del ritrovamento e hanno ascoltato le versioni dei fatti di alcuni possibili testimoni. Per il momento mantengono il massimo riserbo su quanto emerge dalle indagini e nessuna pista sembra essere stata esclusa.