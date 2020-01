Papa Francesco è stato protagonista questa mattina di un altro simpatico siparietto. Dopo l'episodio del 31 dicembre, quando una fedele troppo "petulante" gli ha fatto perdere le staffe, al punto di strappargli ben due schiaffi sulla mano, Bergoglio ha sdrammatizzato con ironia il gesto di stizza, che ha fatto il giro del mondo attirandogli anche qualche critica, nonostante l'indomani mattina si fosse prontamente scusato. Il Santo Padre stamattina in occasione dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI, si è avvicinato come di consueto ai fedeli e ai pellegrini presenti in Aula dietro le transenne per salutarli. Ad un certo punto, una suora africana gli ha teso le braccia in modo molto caloroso.

Al che Bergoglio, con il chiaro intento di sdrammatizzare quanto accaduto nei giorni scorsi quando, strattonato dalla fedele asiatica ebbe quel gesto di stizza picchiettandola sulle mani per poi fare ammenda all'Angelus del giorno di Capodanno, ha detto alla suora: "Ho paura! Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!". E' seguito l'abbraccio e il bacio tra il Papa e la religiosa. Il gesto è stato ripreso dai fotografi sotto gli occhi divertiti dei pellegrini e della scorta, che stavolta era molto più vicina a Papa Francesco rispetto ad otto giorni fa.