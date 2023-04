Papa Francesco in Ucraina: l’invito del primo ministro di Kiev ricevuto da Bergoglio in Vaticano Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano il primo ministro ucraino Denys Shmyhal che ha nuovamente invitato il Pontefice in Ucraina.

A cura di Chiara Ammendola

Il premier ucraino Denys Shmyhal (a sinistra) e Papa Francesco (a destra)

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal è stato ricevuto questa mattina da Papa Francesco in Vaticano. Ed è nel corso dell'udienza che il premier ha invitato Bergoglio a recarsi in Ucraina. La conferma arriva dall'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash. “Sì, il Santo Padre è stato nuovamente invitato – ha spiegato il diplomatico – questo invito è stato già espresso più volte e sicuramente ripetuto ancora”.

Il premier dell'Ucraina ha partecipato ieri alla Conferenza bilaterale per la ricostruzione, e si è poi trattenuto a Roma per incontrare il Papa in Vaticano. L'invito al Pontefice era stato anticipato già ieri, durante la Conferenza, dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba: “Accoglieremmo il Papa a braccia aperte – le sue parole – l'Ucraina è con il Papa per la pace. Il nostro invito è ancora valido, è permanentemente aperto, può venire in qualsiasi momento”.

Papa Francesco incontra il premier ucraino Denys Shmyhal in Vaticano

Di fatto l'invito non è stato rifiutato dal Papa ma non vi sono al momento indicazioni circa una data già concordata per un eventuale viaggio del Pontefice in Ucraina. Il colloquio privato tra Bergoglio e Shmyhal è avvenuto come di consueto accade nella Sala della Biblioteca ed è durato una trentina di minuti.

Al termine dell'incontro, dopo la presentazione della delegazione ucraina, è avvenuto il tradizionale scambio dei doni: Shmyhal ha fatto dono al Papa della riproduzione di una caraffa in ceramica raffigurante un gallo, sopravvissuta a un bombardamento nei pressi di Kiev, e di spighe di grano dall'Ucraina. Infine ha offerto un libro di foto sulla guerra e la resistenza del popolo ucraino.

Papa Francesco riceve i doni di Denys Shmyhal, primo ministro dell’Ucraina

Il Pontefice ha ricambiato con la fusione in bronzo di un fiore che nasce con la scritta “La pace è un fiore fragile”, il messaggio per la Giornata mondiale della Pace di quest'anno; il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev, il volume Un'enciclica sulla pace in Ucraina. Il premier Shmyhal ha poi avuto un colloquio anche col cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin.