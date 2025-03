video suggerito

Papa Francesco, le condizioni di salute di Bergoglio: "Notte tranquilla al Gemelli, si è svegliato alle 8" Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato alle 8: è quanto ha comunicato la Sala Stampa Vaticana nel suo bollettino mattutino sulle condizioni di salute di Bergoglio, ricoverato da 25 giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale.

A cura di Ida Artiaco

"La notte è trascorsa tranquilla, il Papa si è svegliato attorno alle 8″. È quanto riferisce la Sala Stampa Vaticana nel suo aggiornamento mattutino sulle condizioni di salute di Bergoglio, 88 anni, ricoverato da 25 giorni al Policlinico a causa di una polmonite bilaterale.

Nel bollettino diramato ieri sera la notizia che i medici che lo hanno in cura hanno finalmente sciolto la prognosi ma le dimissioni sono ancora lontane. Il Santo Padre, infatti, dopo gli episodi di grave insufficienza respiratori verificatisi nei giorni scorsi, sta continuando con la terapia e la fisioterapia respiratoria.

Da giorni era stato confermato un lieve miglioramento per Papa Francesco, poi consolidato nelle ultime ore, ma i medici ribadiscono che è "presto per poter parlare di un suo rientro a Santa Marta" a causa della complessità del quadro clinico. "Tuttavia – hanno spiegato sempre nel bollettino serale di ieri – in considerazione della complessità del quadro clinico e dell'importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero".

Domenica scorsa Bergoglio si era anche collegato in video con la Curia romana per seguire gli Esercizi spirituali e in mattinata ha incontrato in ospedale anche il cardinale segretario di Stato Parolin e il sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Peña Parra. Il Papa ha continuato poi la terapia e la fisioterapia respiratoria e motoria e la dieta alimentare prescritta dai medici che comprende anche cibi solidi.