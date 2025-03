Papa Francesco migliora: “Buona risposta delle terapie”, nuovo bollettino sulle condizioni di salute

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Papa Francesco è in lieve miglioramento. "Le condizioni cliniche testimoniano una buona risposta alla terapia. La prognosi rimane riservata. Questa mattina Francesco ha pregato nella Cappellina e nel pomeriggio ha alternato riposo e attività lavorative". Questo è quanto emerge dal nuovo bollettino della Sala Stampa Vaticana sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

In un secondo comunicato la Sala Stampa riferisce anche che Bergoglio "seguirà gli esercizi spirituali, che iniziano domani, in comunione spirituale con la Curia Romana. Il testo dell’Angelus del Papa sarà diffuso come nelle ultime domeniche. Domani potrebbe non essere pubblicato il bollettino medico, vista la stabilità del quadro clinico, ma la Sala Stampa vaticana darà comunque informazioni".

Nella serata di venerdì 7 marzo, in un aggiornamento fornito dal Vaticano, si menzionava un quadro "stabile, seppur complesso" per Bergoglio, che proprio ieri si è dedicato al lavoro e ha lasciato la sua stanza per venti minuti di preghiera nella cappella vicina alla sua stanza del nosocomio Gemelli. Nonostante i miglioramenti, per lui la prognosi resta riservata.

La notte è trascorsa tranquillamente per il Pontefice che continua le sue terapie alternando la ventilazione meccanica e quella ad alti flussi con i naselli. Nel bollettino della mattinata di oggi, i medici avevano fatto sapere che Bergoglio si sta dedicando principalmente al riposo e che continua a rispondere alle terapie.

Papa Francesco è ricoverato ormai da 23 giorni nel nosocomio capitolino e anche domani, domenica 9 marzo, terrà il consueto Angelus tramite un testo scritto da diffondere pubblicare. Lo ha confermato Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede.