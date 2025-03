video suggerito

Papa Francesco, le condizioni di salute sono stabili: “Notte tranquilla. Sta riposando”, come sta oggi Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando: l’ultimo aggiornamento dalla Sala Stampa Vaticana sulle condizioni di salute del Pontefice ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

"La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta riposando". È quanto ha comunicato la Sala stampa vaticana oggi, sabato 8 marzo, nell'aggiornamento mattutino sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.

Dopo le crisi di insufficienza respiratoria acuta dei giorni scorsi, il quadro clinico del pontefice resta grave ma stazionario. Sta continuando la terapia e la fisioterapia respiratoria. Già ieri dal Vaticano avevano fatto sapere che aveva trascorso la giornata lavorando e che era stato anche 20 minuti nella cappella del Gemelli a pregare. Prima di pranzo avrebbe anche ricevuto l'Eucarestia. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili, hanno fatto sapere. Non ha presentato febbre.

Ieri i medici non hanno diramato alcun bollettino, anche se la Sala stampa del Vaticano ha comunque fatto sapere che le condizioni cliniche erano rimaste stabili pure in un quadro complesso per cui la prognosi resta riservata, ma l'aggiornamento sulle condizioni del Santo Padre tornerà stasera.

Papa Francesco, ricoverato da oltre 20 giorni al Gemelli, ha ringraziato tutti i fedeli che stanno pregando per lui. Lo ha fatto nei giorni scorsi in un audio diffuso durante il Rosario in Piazza San Pietro, cui in spagnolo ha detto: "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per le mie salute. Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”. Bergoglio stesso avrebbe deciso di registrare i messaggio e lo avrebbe fatto "con i naselli al naso". È quanto hanno fatto sapere fonti vaticane che hanno sottolineato come da quell'audio, nel quale ha ringraziato i fedeli per le preghiere per la sua salute, faceva trapelare "tutto lo sforzo" e "si sentiva il flusso dell'ossigeno" mentre parlava.