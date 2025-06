video suggerito

Allerta caldo: sei bollini rossi oggi, giovedì 26 giugno. Ben 13 domani 27 giugno Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino sulle ondate di calore, con i dati relativi alle giornate di oggi, giovedì 26 giugno, e domani, 27 giugno. Nella giornata odierna, sono ben sei le città classificate con il bollino rosso, mentre per altre tredici il bollino è arancione. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

L’Italia è interessata dalla seconda ondata di calore della stagione, con temperature massime che superano i 35°C in molte regioni e punte localmente vicine ai 40°C. Le minime restano elevate, con notti torride ovunque sopra i 20°C. Questo intenso caldo è causato dal promontorio anticiclonico nordafricano, che porta aria subtropicale calda e stabile. La combinazione di aria calda, compressione verso il basso e cieli sereni determina un forte irraggiamento solare, particolarmente intenso in questo periodo vicino al solstizio d’estate. Le condizioni potrebbero diventare presto estreme in alcune zone.

Non a caso il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino sulle ondate di calore, con i dati relativi alle giornate di oggi, giovedì 26 giugno, e domani, 27 giugno. Nella giornata odierna, sono ben sei le città classificate con il bollino rosso, mentre per altre tredici il bollino è arancione.

Allerta caldo giovedì 26 giugno e venerdì 27 giugno

Il Ministero della Salute ricorda che "le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione".

Per questo, nel bollettino meteo per oggi sono state segnalate le seguenti città in bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino.

Bollino arancione invece per Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Trieste, Venezia e Verona.

Peggiora la situazione domani, venerdì 27. In rosso finiranno Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona. In arancione Cagliari, Catania, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Viterbo.

Le previsioni meteo per oggi

Mattinata grigia sulle Alpi, dove nuvole e isolati rovesci, in particolare sulle Alpi centrali segneranno l’inizio della giornata. Sul resto della Penisola, invece, il sole dominerà incontrastato, con cielo sereno o solo lievemente nuvoloso. Nel pomeriggio, peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord, con nubi in aumento e temporali sparsi sull’intero arco alpino, in estensione anche all’Appennino settentrionale e localmente alle pianure limitrofe. In serata, i fenomeni più intensi si concentreranno sulle Alpi orientali e nelle Venezie.

Sul fronte delle temperature, massime in lieve calo al Nord-Ovest e sulle aree alpine, mentre il caldo si intensifica al Centro-Sud, con punte roventi fino a 38-39 gradi nelle zone interne della Sardegna e del Meridione.