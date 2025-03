video suggerito

Papa Francesco, condizioni di salute stabili: “Notte tranquilla”, gli aggiornamenti dal Vaticano Papa Francesco ha dormito in maniera tranquilla stanotte e ora sta riposando, lo comunicano dal Vaticano nell’aggiornamento mattutino di oggi, lunedì 10 marzo, sulle condizioni del Pontefice ricoverato al Policlinico Gemellli di Roma per una polmonite bilaterale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Una nuova notte tranquilla per Papa Francesco che ha dormito in maniera serena e ora sta ancora riposando, è l’aggiornamento mattutino di oggi, lunedì 10 marzo, sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Policlino Gemellli di Roma per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso. “Notte tranquilla, sta riposando”, hanno comunicato infatti stamattina dalla Sala Stampa Vaticana in attesa del bollettino sanitario che uscirà nel tardo pomeriggio.

Come prescritto dai medici, Papa Francesco durante la notte è stato sottoposto a ventilazione meccanica non invasiva prima di ritornare all’ossigenazione ad alti flussi con cannula nasale prevista durante il giorno. La terapia è stata prescritta nei giorni scorsi dopo le due crisi di broncospasmo che hanno colpito il Pontefice.

Nell’ultimo aggiornamento sulla situazione clinica del Papa, dal Vaticano hanno comunicato che ci sono però incoraggianti segnali di miglioramento, seppur lievi e in un quadro generale che resta critico e che spinge i medici del Policlinico Gemelli di Roma a riservarsi la prognosi.

Domenica Bergoglio si è anche collegato in video con la Curia romana per seguire gli Esercizi spirituali e in mattinata ha incontrato in ospedale anche il cardinale segretario di Stato Parolin e il sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Peña Parra. Il Papa ha continuato poi la terapia e la fisioterapia respiratoria e motoria e la dieta alimentare prescritta dai medici che comprende anche cibi solidi.

“Si registra un graduale, lieve miglioramento. Le condizioni cliniche del Santo Padre negli ultimi giorni sono rimaste stabili e, di conseguenza, testimoniano una buona risposta alla terapia” ha spiegato invece l’ultimo bollettino medico del weekend.