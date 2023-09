Panico in India, donna resta incastrata con i capelli a una ruota panoramica a 15 metri d’altezza Accade in un luna park di Dwarka, nel Nord Ovest del Paese: i capelli della donna si sono incastrati nella ruota panoramica a quindici metri di altezza. Immediato il soccorso di cinque uomini.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Twitter

Panico in India: in un parco divertimento di Dwarka, i capelli di una donna si sono incastrati in una ruota panoramica. Il video è stato condiviso dal tabloid inglese The Sun: si vede la folle corsa di visitatori del parco precipitatosi a salvare la malcapitata, spaventata dall'accaduto e che non riusciva a liberarsi dall'attrazione.

Il filmato del The Sun mostra che la vittima non era in grado di muoversi, poiché tutti i suoi capelli erano stati tirati dalla struttura della ruota.

Il personale del luna park si è quindi subito affrettato a fermare la ruota panoramica. Un gruppo di cinque uomini è successivamente riuscito a salire in cima all'attrazione, riuscendo a tagliare completamente i capelli della signora, "l'unico modo per riuscire a liberarla", riferiscono i testimoni.

Uno dei cinque salvatori, una volta arrampicatosi in cima alla ruota panoramica è riuscito a tagliare i capelli della donna con un coltello.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena raccontano che "la signora si contorceva dal dolore": la donna rischiava di perdere la vita qualora il personale del luna park non avesse agito rapidamente.

"Spero che impareremo una lezione da questi incidenti e che non si verificheranno nel prossimo futuro", riportano alcuni funzionari del parco divertimenti di Dwarka. La città indiana si trova nel Nord ovest del Paese, nello stato federato di Gujarat.

Il video mostra inoltre i passanti assistere sgomenti all'orribile scena, suggerendo ai soccorritori come liberare i capelli della signora, mentre alcuni giovani ridevano della situazione tragica.

Dopo l'accaduto, diversi visitatori del parco giochi hanno espresso "notevoli preoccupazioni sulla sicurezza durante eventi simili".