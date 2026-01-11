Palma cade in strada, sfiora pedone e colpisce auto a Trani, il video: “Per pochi secondi evitata la tragedia”

L’istante del crollo della palma in un video

Tragedia evitata per un soffio a Trani dove una grossa palma è caduta improvvisante in strada sfiorando un pedone e colpendo in pieno un’auto di passaggio ma fortunatamente senza causare feriti gravi. La scena, ripresa in un video registrato da alcune telecamere di sorveglianza, in piazza Libertà a Trani, nei pressi della chiesa di San Francesco, in pieno centro cittadino, nel pomeriggio di sabato.

Nel filmato di pochi secondi si vede un ragazzo che attraversa la strada proprio davanti alla pianta e sale sul marciapiede mentre la palma dietro di lui crolla e cade a pochissimi centimetri colpendo un’auto che passava nel senso opposto di marcia, fortunatamente solo con la parte superiore. I due occupanti del mezzo sono rimasti feriti ma in maniera non grave e sono stati poi soccorsi dai presenti e dal personale del 118 e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Nessuna conseguenza ma tanto shock per il giovane pedone sfiorato che si è reso conto solo alcuni istanti dopo di quanto era accaduto, accelerando il passo e girandosi di scatto. Eloquente la scena successiva con l’uomo che si mette le mani in testa realizzando lo scampato pericolo.

Forte stato di ansia anche per l’automobilista e la vettura colpita. “Abbiamo sfiorato la tragedia. In auto c’era mio padre. Una palma è crollata all’improvviso, pochi secondi hanno fatto la differenza tra la vita e qualcosa che non voglio nemmeno nominare. Mio padre è vivo. Sotto shock ma vivo. E questa parola oggi pesa come non mai” ha scritto la figlia dell’uomo sui social accusando le autorità di scarsa manutenzione. “Scrivo con il cuore che trema ma anche con lucidità. Perché non si può parlare solo di fatalità quando una tragedia annunciata viene evitata per puro caso. La vita delle persone non può dipendere dalla fortuna o da una manciata di secondi” ha aggiunto infatti la donna.

La palma era pericolante già da tempo ed era stata più volte segnalata. Dal Comune di Trani fanno sapere che l’albero da anni “è oggetto di monitoraggio e finanche di perizia” ma soprattutto di una diatriba con la Soprintendenza, prima su come metterlo al sicuro e poi su come sostituirlo. Secondo l’amministrazione locale, l’agronomo aveva presentato una relazione con ipotesi di interventi, «a partire dalla installazione di una gabbia basale di due metri” ma “la Soprintendenza ha però su questo aspetto espresso parere negativo in quanto impattante” fa sapere il Comune in una nota.

La Soprintendenza aveva prescritto “un intervento di sostituzione integrale della palma con un’altra di identica dimensione, tipologie e altezza” ma l’ipotesi era stata bocciata dal Comune che la riteneva inattuabile. Alla fine si era giunti a un accordo per sostituire la palma con "una di dimensioni compatibili con il sito ed è stato richiesto e ottenuto indirizzo politico per procedere”, ma il vento delle scorse ore ha anticipato tutti.