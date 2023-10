Palermo, ladro le entra in casa dal balcone mentre si fa la doccia: “Non ho più i miei ricordi” “Non abbiamo più una sola foto degli amati nonni, genitori e dei nostri tre figli, avevamo tutto solo negli hard disk rubati”, ha raccontato la vittima. Il video del furto ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

A cura di Enrico Tata

Mentre la padrona di casa si fa la doccia in bagno, un ladro entra in casa dal balcone e ruba tutto quello che riesce a trovare. Si è arrampicato sui tubi dall'esterno, è salito sul balcone al primo piano di un palazzo è poi è sceso tranquillamente dalle scale con il bottino. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza installate all'interno e all'esterno dell'edificio. Il furto è avvenuto ieri nella zona di corso Tukory a Palermo in pieno giorno.

Tra gli oggetti rubati un Kindle paperwhite nero con custodia originale nera, un portalettere d'argento e, soprattutto dato il valore affettivo per la famiglia, alcuni hard disk. La vittima ha raccontato al quotidiano locale PalermoToday: "Non abbiamo più una sola foto degli amati nonni, genitori e dei nostri tre figli, avevamo tutto solo lì. Se qualcuno, magari comprando in un mercatino gli hard disk si accorgesse che dentro ci sono le nostre foto, ce le faccia avere. Per me sono inestimabili, non ho più un’immagine dei miei tre figli e di mio marito. Gli hard disk sono di marca Western Digital di colore nero con una capienza di un terabyte ciascuno. Se qualcuno ne entrasse in possesso può contattare la polizia".

Stando a quanto si apprende, il ladro ha dimenticato un paio di occhiali e un cappellino blu con la scritta Palermo. Nel tentativo di scappare, il ragazzo si sarebbe ferito, poiché all'interno dell'appartamento sono state trovate alcune gocce di sangue.

"Il tutto è stato accuratamente riposto dal malvivente dentro alle mie borse rubate: uno zaino dell'Università La Sapienza di Roma e una borsa celeste per pc. Infine è uscito indisturbato dopo essersi sistemato per bene la refurtiva sotto la vista di una delle telecamera di sorveglianza del palazzo. Faccio quindi una riflessione: a casa è entrato un ladro di vite. Per fortuna i miei figli erano a scuola. Confido nella sua sensibilità e nella rete di professionisti e cittadini onesti intorno a noi per recuperare i 3 hard disk portatili. Non ho più un'immagine dei miei tre figli piccoli, che valore può avere tutto ciò per una mamma?", ha raccontato ancora la vittima.

E sempre a Palermo è stato commesso nelle scorse ore un altro furto in casa: ieri pomeriggio un ladro è entrato all'interno di un appartamento e ha portato via gioielli per un valore complessivo di 5mila euro. Su entrambi gli episodi sta indagando la polizia.