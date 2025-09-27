Palermo, arrestato 60enne: in casa aveva oltre 1.200 file pedopornografici e falsi distintivi di polizia

La polizia di Palermo ha arrestato un 60enne, portatore di handicap in situazione di gravità, per detenzione di materiale pedopornografico. Sequestrati oltre 1.200 file, dispositivi elettronici, falsi distintivi di polizia e una pistola a salve. L’uomo è stato posto ai domiciliari.

La polizia di Palermo ha arrestato un uomo di 60 anni per detenzione di materiale pedopornografico, scoprendo al contempo un vero e proprio arsenale di strumenti destinati a simulare funzioni di polizia. L’indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Sicilia Occidentale su disposizione della procura locale, ha portato alla perquisizione personale, domiciliare e informatica dell’indagato.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno sequestrato diversi dispositivi elettronici – tra cui hard disk, pen drive e smartphone – nei quali sono stati rinvenuti a migliaia di file a contenuto pedopornografico, in gran parte raffiguranti minori di età inferiore ai 14 anni. L’uomo, portatore di handicap in situazione di gravità, era inoltre in possesso di una pistola a salve Beretta 92 FS priva del tappo rosso, completa di due caricatori e numerose cartucce, oltre a una serie di oggetti utilizzabili per simulare funzioni di polizia. Tra questi distintivi di qualifica, manette, paletta e lampeggiante, tutti sequestrati insieme al materiale informatico.

Il sessantenne è stato denunciato anche per possesso di segni distintivi contraffatti. Dopo l’arresto, il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato la misura e disposto gli arresti domiciliari.

L’operazione ha permesso di sequestrare oltre 1.200 file pedopornografici e numerosi strumenti utilizzati per simulare funzioni di polizia, inclusi distintivi, manette e una pistola a salve, impedendo così all’indagato di continuare a compiere reati e rafforzando il contrasto della polizia alla pedopornografia e ai crimini informatici.