Palermo, 57enne accoltellato dopo una lite muore durante il trasporto in elicottero in ospedale

Francesco Dino, 57 anni, è stato accoltellato a Prizzi durante una lite. È morto durante il trasporto in elicottero verso l’ospedale. Indagano i carabinieri; al vaglio le immagini di videosorveglianza e una precedente denuncia della vittima.

Un efferato delitto ha scosso la comunità di Prizzi, nel Palermitano. Francesco Dino, 57 anni, è morto questa mattina in seguito a un’aggressione a colpi di coltello: l’uomo è deceduto durante il trasporto in elisoccorso verso l’ospedale Civico di Palermo: le gravi ferite all’addome – almeno due quelle individuate – si sono rivelate fatali.

L’episodio è avvenuto in circostanze ancora poco chiare, presumibilmente all’esterno di un locale, dove una lite degenerata avrebbe portato al violento epilogo. L’autore dell’aggressione non è stato ancora identificato con certezza, ma le indagini procedono serrate.

Subito dopo essere stato colpito, Dino si sarebbe trascinato fino a un bar della zona, visibilmente insanguinato, chiedendo aiuto tra le urla. I primi a soccorrerlo sarebbero stati alcuni familiari, che lo hanno assistito fino all’arrivo dei sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi, supportati dal Nucleo operativo di Monreale e dalla Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale. Gli inquirenti stanno ricostruendo con attenzione la dinamica dei fatti, anche grazie alle testimonianze raccolte dai parenti della vittima, che avrebbero riferito di un precedente episodio di aggressione ai danni di Dino avvenuto all’interno di un’attività commerciale il mese scorso. Per quella circostanza, l’uomo aveva sporto denuncia.

A supporto delle indagini, sono in fase di acquisizione le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate sia nei pressi del bar dove la vittima ha cercato aiuto, sia nella frazione di Filagra, dove si ipotizza possa essere avvenuto l'accoltellamento.